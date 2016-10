The Escapists 2: Nachfolger zur Gefängnisausbruch-Simulation angekündigt

Publisher Team17 hat mit The Escapists 2 einen Nachfolger zur Gefängnisausbruch-Simulation für das kommende Jahr angekündigt. Das Spiel wird erneut vom Entwicklerteam Mouldy Tood Studios entwickelt und orientiert sich optisch und auch spielerisch am Vorgänger. Das Team bleibt dem 16-Bit-Look sowie der Spielperspektive von oben treu - wird hier jedoch einige Optimierungen vornehmen. Im veröffentlichten Reveal-Trailer werden einige der neuen Funktionen sowie der neue Multiplayer-Modus in The Escapists 2 vorgestellt. Das entsprechende Video findet Ihr unterhalb dieser Meldung.

Spieler des zweiten Teils dürfen sich auf ein verbessertes Kampf-System sowie neue Wege zum Ausbrechen aus den verschiedenen Gefängnissen freuen. Zusätzlich wird es neue Items zum Herstellen und mehr Möglichkeiten bei der Erstellung eures Charakters geben. Die größte Neuheit ist jedoch der Multiplayer, der unterschiedliche Varianten bieten wird. So habt Ihr die Wahl, ob ihr lieber miteinander oder gegeneinander im Online-Modus oder Split-Screen am eigenen TV-Gerät antreten möchtet. Das Entwicklerteam wird in den kommenden Monaten weitere Neuigkeiten zu The Escapists 2 ankündigen. Die Veröffentlichung ist derzeit für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Jahr 2017 geplant.

Quelle: Eurogamer