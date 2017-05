Elder Scrolls rettet Leben: Bethesda schickt Geschenke an betroffenen Spieler

Anfang des Monats wurde der Spieler "Veloroks" von einem lauten Knall aufgeschreckt. Zunächst dachte der Betroffene, dass es sich dabei um eine zerbrochene Glühbirne oder Ähnliches handelte. Schließlich fand er ein Loch in seiner Wand sowie eine abgefangene Pistolenkugel in der herumliegenden Verpackung der The Elder Scrolls Anthology. Publisher Bethesda reagierte sehr schnell auf die Ereignisse und versprach dem Spieler eine neue Version zu schicken. Nun ist das Paket angekommen und es enthält viel mehr als nur einen Ersatz für die zerstörte Verpackung der Elder Scrolls Anthology.

Insgesamt drei Geschenke befanden sich im Bethesda-Paket. Dabei handelt es sich unter anderem um eine vom Entwicklerteam unterschriebene Version der The Elder Scrolls Anthology. Zudem wurde ein Miniatur-Modell des "Laser Rifle" aus Fallout 4 mitgeschickt. Das wahre Highlight ist jedoch eine Statue des "Shrine of Azura", die weltweit auf nur 350 Exemplare limitiert ist. Mehrere Bilder der Geschenke-Box von Publisher Bethesda hat Veloroks in einer Imgur-Galerie veröffentlicht.



Quelle: Imgur