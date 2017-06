Fans der The-Elder-Scrolls-Serie dürften jetzt vermutlich enttäuscht sein: Bethesdas Pete Hines erklärte auf der E3, dass sich das Rollenspiel The Elder Scrolls 6 bisher noch nicht in Entwicklung befindet. Aktuell befindet sich das Team noch in einer frühen Planungsphase.

Bei der Serie konzentriert sich das Unternehmen derzeit einerseits auf das MMORPG The Elder Scrolls Online, andererseits aber auch auf die Switch-Version und die Playstation-VR-Fassung von The Elder Scrolls 5: Skyrim. Ein neuer Teil in der Single-Player-Reihe wird noch einige Jahre auf sich warten lassen.

Pete Hines erklärte auch, dass sich noch zwei große Multiplattform-Spiele in Entwicklung befinden und diese noch vor The Elder Scrolls 6 erscheinen werden. Davon wurde auf der E3 in diesem Jahr aber noch nichts gezeigt. Vermutlich werden wir das erste dieser Spiele im kommenden Jahr sehen, wenn sich Bethesda nicht eine gesonderte Ankündigung in diesem Jahr vorbehält.

Quelle: DualShockers