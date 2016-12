Auf The Elder Scrolls 6 warten Rollenspiel-Fans sehr gespannt. Doch laut Bethesda wird es noch eine ganze Weile dauern, bis das Spiel erscheint.

Doch dies will der Analyst Michael Pachter entweder nicht wahr haben oder er hat in den vergangenen Monaten nicht richtig zugehört. Denn er machte die Aussage, dass Half-Life 3 nicht 2017 erscheinen würde, The Elder Scrolls 6 dafür schon. Daraufhin meldete sich Pete Hines, Vizepräsident von Bethesda zu Wort und erklärte Pachter gegenüber, dass er total falsch liegen würde. Er sollte doch ihm und Todd Howard öfter und besser zuhören. Zudem schob Hines noch hinterher, dass er dem Analysten geruhsame Feiertage wünsche.

Michael Pachter meldete sich daraufhin zu Wort un erklärte, dass er seine Voraussage auf 2018 korrigiere. Und er erlaube es Bethesda nicht, The Elder Scrolls 6 später zu veröffentlichen, fügte er noch scherzhaft hinzu.

Michael Pachter hat schon früher einige Vorhersagen getroffen, von denen manche zutreffend waren, andere jedoch nicht. Es handelt sich eben immer noch um Analysen, und nicht um magische Vorhersagen, denn keiner kann voraussagen, wie sich der Markt im Verlauf eines Jahres entwickelt oder ob ein Computerspiel nicht doch noch in letzter Minute verschoben werden muss. Im Fall von The Elder Scrolls 6 liegt Michael Pachter jedoch definitiv daneben. Denn Bethesda hat schon mehrfach erwähnt, dass die Arbeiten am Rollenspiel noch gar nicht begonnen haben und die Fans daher noch einige Jahre auf die Veröffentlichung warten müssen.

