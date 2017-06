The Elder Scrolls 5: Skyrim wurde bereits Anfang des Jahres bei der Vorstellung der Switch gezeigt, aber nicht angekündigt, nun machte es Publisher Bethesda auf der E3 2017 offiziell: In Skyrim Switch erlebt ihr das riesige Open World-Rollenspiel The Elder Scrolls 5: Skyrim komplett auf der neuen Nintendo-Konsole. Der Release soll weltweit pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erfolgen, und für Kenner des preisgekrönten Grundspiel hat die Nintendo-Fassung ein paar neue Gimmicks parat. Mit dem Hylia-Schild, dem Masterschwert und anderen klassischen Zelda-Ausrüstungsoptionen hält Nintendo-Fashion in Himmelsrand Einzug, und mit unterschiedlichen Amiibos lassen sich weitere Items freischalten. Kompatibel sein sollen alle Amiibos von The Legend of Zelda und die Link-Figuren aus der Super Smash Bros.-Serie.

Durch die abnehmbaren Joy-Cons nutzt man in The Elder Scrolls 5: Skyrim Switch auf Wunsch Bewegungssteuerung und genießt das Rollenspiel unterwegs statt stationär. Die Spielzeit jedenfalls ist gewaltig, nicht nur, weil die drei Erweiterungen Hearthfire, Dawnguard und Dragonborn enthalten sind. Ob es sich bei Skyrim Switch um eine Umsetzung der Special Edition des Rollenspiels handelt, ist noch nicht bekannt. Bereits vor einiger Zeit jedoch gab es Vermutungen, dass Skyrim Switch lediglich eine Portierung der Urfassung des Spiels aus dem Jahre 2011 ist. Die Pressemitteilung verrät lediglich, dass eine neue, nicht näher benannte Engine zum Einsatz kam.