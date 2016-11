The Elder Scrolls 5: Skyrim - Verkäufe auf 30 Millionen angestiegen

The Elder Scrolls 5: Skyrim hat die Marke von 30 Millionen verkauften Exemplaren geknackt. Das geht aus einem Interview des Onlinemagazins Glixel mit Todd Howard von Hersteller Bethesda Softworks hervor. Das Mammut-Rollenspiel ist vor ziemlich genau fünf Jahren für PC, PS3 und Xbox 360 erschienen. Seit Kurzem ist auch eine überarbeitete Special Edition für PS4, Xbox One und wiederum PC erhältlich. Deren Release dürfte auch dafür verantwortlich zu machen sein, dass The Elder Scrolls 5: Skyrim nun diesen Erfolg feiern kann.

Als nächste Plattform dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit auch Nintendo Switch mit einer angepassten Umsetzung von The Elder Scrolls 5: Skyrim bedacht werden. Im Ankündigungstrailer zur Konsole waren jedenfalls bereits Ausschnitte aus dieser Fassung zu sehen. Als konkrete Ankündigung wollten aber weder Nintendo noch Bethesda dies verstanden wissen. So oder so dürften die Verkaufszahlen von The Elder Scrolls 5: Skyrim auch in Zukunft noch weiter ansteigen. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Quelle: Glixel