Elder Scrolls: Über 300 Videos der Skyrim-Oma

Shirley Curry ist 80 Jahre alt und versucht sich seit dem vergangenen Jahr als Let's Player. Die "Skyrim-Oma" startete eine Video-Reihe zu The Elder Scrolls: Skyrim, über die wir bereits berichtete haben. Gelegentlich probiert Shirley, die ihre Zuschauer als Enkel bezeichnet, auch andere Spiele aus (beispielsweise Civilization V), kehrt aber doch immer wieder zu Skyrim zurück. Fallout 4 gefiel ihr beispielsweise gar nicht. Am Wochenende feierte Curry ihr 300. Video, in dem sie unter anderem ihren silbernen Play-Button zur Schau stellen konnte, der an Betreiber von Youtube-Kanälen mit über 100.000 Abonnenten vergeben wird:



Ihre Abenteuer in Skyrim möchte die Rollenspiel-Großmutti übrigens noch längst nicht beenden - Episode 301 erschien am Sonntag. Das Video findet ihr am Ende dieser Meldung. Auch für die Special Edition zu Skyrim hat Curry bereits ein erstes Video mit neuem Charakter gestartet. Ihre Fans scheint die rüstige Let's Playerin definitiv gefunden zu haben. Die Videos erhalten viele positive Bewertungen und viele freundliche Kommentare. Wir freuen uns derweil, dass Shirley in ihrem Alter noch so viel Spaß mit Spielen hat. Hier geht's zu ihrem Youtube-Kanal.