Skyrim Special Edition: 1 GB Mods für PS4, 5 GB für Xbox One

Die Skyrim Special Edition erscheint am 28. Oktober 2016 für PS4 und Xbox One und ist eine grafisch aufgepeppte Version des Rollenspiel-Klassikers von Bethesda aus dem Jahr 2011. Neben den neuen Features wie einer überarbeiteten Grafik und Effekten, volumetrischer Beleuchtung (Strahlenbüschel), dynamischer Tiefenschärfe, Screen Space Reflections und neuen Schnee- und Wasser-Shadern, wird das Remaster auch auf beiden Konsolen Mods unterstützen.

Wohlgemerkt auf beiden Konsolen, denn in der Vergangenheit gab es reichlich Diskussionsbedarf zwischen Entwickler Bethesda und Sony, die zunächst kein grünes Licht für Modifikationen auf ihrer Konsole geben wollten. Welche Mods auf der PS4 laufen werden, beschreiben wir in unserem verlinkten Artikel. Nun hat Bethesda die Download-Größen für Mods für die jeweiligen Konsolen offiziell bekanntgegeben. Für das Spiel alleine Fallen auf der PS4 33 Gigabyte Festplattenspeicher an, auf der Xbox One sind es 25 Gigabyte.

Da sich die Auswahl der Modifikationen für die PS4-Version von Skyrim Special Edition im überschaubarem Rahmen bewegt, werden Zocker auf der Sony-Konsole auch nur einen Gigabyte freien Speicher für die zusätzlichen Daten freihalten müssen. An für sich ist dies ein recht moderater Speicherbedarf. Schaut man ins Xbox One-Lager hinüber, so werden betroffene Abenteurer für Mods des Fantasy-Rollenspiels fünf Gigabyte Speicherplatz freischaufeln müssen. Kein Wunder, denn auf der Microsoft-Konsole werden auch mehr Mods zur Verfügung stehen.

Mehr interessante Infos, News, Screenshots und Videos rund um Skyrim findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Wie ihr zu dem Thema Modding auf Konsolen steht, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieses Artikels mitteilen!

Quelle: Bethesda