The Division: Launch-Trailer stimmt auf DLC "Überleben" ein

27.11.2016 um 16:15 Uhr Ubisoft hat den Launch-Trailer zum DLC "Überleben" des Shooter-MMOs The Division veröffentlicht. Der DLC erscheint am 22. November und führt euch in die Dark Zone, wo ihr ein lebenswichtiges Heilmittel besorgen sollte. Dies wird zu einem Kampf ums Überleben.

