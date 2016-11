The Division: Ankündigungs-Trailer zum kommenden Survival-DLC

13.11.2016 um 16:15 Uhr Ubisoft stellt im neuen Trailer die zweite Erweiterung für The Division vor, Survival (Überleben). Hier muss der Spieler in einer feindlichen Umgebung während eines heftigen Schneesturms solange wie möglich durchhalten. Dieser neue Modus soll "selbst die talentiertesten Agents vor eine große Herausforderung stellen". In einer Survival-Mission werden 24 Spieler zusammengeworfen. Im PvP-Modus kann man sich auf der gesamten Map gegenseitig töten, im PvE-Modus nirgendswo (auch nicht in der Dark Zone).

