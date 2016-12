The Division: Year 2 - ein solch zweiter Season Pass für das Online-Action-Rollenspiel im Tom-Clancy-Universum wird immer wahrscheinlicher. Die Gerüchte um weitere DLCs für das Jahr 2017 werden durch einen angeblichen Leak auf Reddit genährt, über den auch die Webseite MyDivision.net berichtet. Der Beitrag, laut dem ein Mitarbeiter eines der an der Entwicklung befindlichen The Division-Studios die Existenz eines Year 2 DLC in seinem Lebenslauf bestätigte, wurde mittlerweile gesperrt. Allerdings bestehen Zweifel daran, dass sich der Eintrag tatsächlich auf weitere Add-ons für das Jahr 2017 bezieht - wie einige Kommentatoren zu bedenken geben, könnte es sich auch um den ursprünglich für dieses Jahr angekündigten Zusatzinhalt Last Stand handeln.

Dennoch, mit Blick auf Ubisofts anderen Online-Shooter Rainbow Six: Siege erscheint auch bei Tom Clancy's The Division ein zweiter Season Pass wahrscheinlich. Sollte der französische Konzern die gleiche Strategie wie bei Siege verfolgen, würde das zweite DLC-Jahr für The Division wohl zum ersten Jubiläum Anfang März 2017 angekündigt. Zudem stand von Anfang an in der Beschreibung des Season Pass-Angebots zum Preis von rund 40 Euro: "Der Tom Clancy's The Division Season-Pass gewährt dir im ersten Jahr Zugang zu allen drei großen Erweiterungen ..."

Derzeit arbeitet Entwickler Massive aber erst einmal an einem DirectX-12-Update für The Division mit der Versionsnummer 1.6, nachdem die Schweden dem Spiel mit Patch 1.5 und dem Überleben-DLC neues Leben eingehaucht haben.