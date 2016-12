The Division: ​Spielt den Online-Shooter kostenlos!

Ihr spielt mit dem Gedanken, euch den Online-Shooter The Division zuzulegen? Dann spielt doch am Wochenende von 15. bis 18. Dezember erst einmal kostenlos Probe.

Ihr könnt euch im Prinzip das gesamte Spiel ansehen, inklusive aller kostenloser Updates. Lediglich die Season-Pass-Inhalte sind davon ausgenommen. Auch an den Übergriffen und den Konflikten dürft ihr euch beteiligen. So solltet ihr einen guten Eindruck des Actionspiels bekommen, um entscheiden zu können, ob ihr es euch kaufen und weiterspielen möchtet.

In The Division bricht in New York eine Pandemie aus. Die Gesellschaft stürzt ins Chaos, nachdem das verseuchte Gebiet abgeschottet wurde. Die Spezialagenten von The Division werden alarmiert und sollen die Ordnung wieder herstellen sowie die Quelle des Virus finden und New York von den Banden zurück erobern.

The Division ist sowohl für PC als auch für Xbox One und Playstation 4 verfügbar. Das kostenlose Wochenende gilt allerdings nur für die PC-Fassung. Dieses startet am 15. Dezember ab 19:00 Uhr und geht bis zum 18. Dezember um 22:00 Uhr.