The Division: ​Termin für Update 1.5 und Überleben-DLC bekannt

Jedes Update es Onlinespiels The Division wird mit Spannung erwartet. Und nun steht auch fest, wie lange sich die Fans noch auf das Update 1.5 gedulden müssen.

Dieses wird für PC und Xbox One am 22. November erscheinen. Für Playstation 4 ist der Release ebenfalls für diesen Zeitraum geplant, jedoch ist noch nicht sicher, ob dieser Termin auch eingehalten werden kann. Zur selben Zeit wird auch der Überleben-DLC veröffentlicht - zumindest für PC und Xbox One. Playstation-4-Spieler müssen sich aufgrund eines Exklusivdeals zwischen Ubisoft und Microsoft ein wenig länger gedulden.

MyDivision.net hat auch einen Auszug aus den Patch-Notes veröffentlicht. Die komplette Liste folgt erst am Montag:

Gegnerischer Rüstungsschaden bleibt ein niedriges Attribut, findet aber trotzdem im PvP in der Dark Zone Anwendung.

Die Anforderungen an die Hauptattribute für die Aktivierung der Talente von Waffen mit GS 256 wurde herabgesetzt.

Die MP7 wird um 9% gebufft (in Relation zu Version 1.4).

Die übermächtige MG5 wurde hinsichtlich des Grundschadens und der Präzision leicht generft.

Das Waffentalent "Sparsam" wurde von in Weltrang Stufe 5 erhältlichen Waffen (256 GS) entfernt und kann auch nicht über die Verbesserungsstation auf selbige gerollt werden.

Das Talent "Taktischer Vorteil" (Vollende eine Deckung-zu-Deckung-Bewegung, um für 10 Sekunden den Schaden um 2% pro zurückgelegtem Meter zu erhöhen) wurde bei 30% gecappt.

Das Problem mit dem Sprachchat auf Xbox One wurde behoben. Nach dem Update ist dieser wieder verfügbar.

Die exklusiven Waffentalente von Update 1.3 sind nun auf allen Waffen derselben Gattungverfügbar.

Das Problem der Schrotflinten im Zusammenspiel mit der automatischen Zielhilfe auf den Konsolen wurde angegangen. Dazu erhielt die M870 einen Nerf, der Kopfschussschaden wurde reduziert und Anpassungen an der Zielhilfe wurden vorgenommen.

Im Überleben-Modus, und nur dort, erhielten der Erste-Hilfe-Skill und der ballistische Schild einen Buff.

Der experimentelle DirectX12-Modus vom PTS schafft es nicht in Update 1.5.

Der Bug mit dem Judie Walters Echo auf der Mega-Map wurde endlich behoben.

Die wöchentlichen ISAC-Missionen feiern mit Update 1.5 ihre Rückkehr.

Fans von The Division müssen sich also nur noch wenige Tage auf das Update und den DLC gedulden.

Quelle: MyDivision.net