The Division: ​Spielerzahlen wieder so hoch wie an Tag 1

Seit seiner Erstveröffentlichung im März dieses Jahres hatte Tom Clancy's The Division massiv an Spielerzahlen einbüßen müssen - nun hat sich der MMO-Shooter aber offenbar erholt und ist wieder auf dem gesunden Stand, den er beim Launch zu verzeichnen hatte. Schon Anfang November erreichte uns die Nachricht von steigenden Spielerzahlen nach dem Patch 1.4, dieser hat aber offenbar für mehr Aufschwung gesorgt, als zunächst berichtet. In einer Stellungnahme gegenüber PCGamesN erläuterte Anne Blondel, VP of Live Operations vom Publisher Ubisoft: "Seit der Veröffentlichung von Patch 1.4 haben wir wieder so viele tagesaktive Spieler wie zum Start, weil die Leute [so beeindruckt sind]", so Blondel. Die Spielerschaft habe realisiert, dass es Ubisoft und Entwickler Massive Entertainment durchaus ernst meinten mit der Behebung von Problemen in The Division.

"Einige Spieler verließen das Spiel früher, als gedacht. Dann mussten wir eine schwierige Entscheidung treffen - versorgen wir sie mit neuen Inhalten, oder stoppen wir alles für eine Weile, reparieren alles, und veröffentlichen dann weitere Inhalte, sobald wieder alles läuft?", erläutert Blondel die Strategie der Verantwortlichen hinter The Division. "Und genau das haben wir getan." Seitdem sei nicht nur die Spielerzahl wieder stark gestiegen, sondern auch die allgemeine Spielerzufriedenheit wieder deutlich höher. Die jüngst erfolgte Veröffentlichung des Patches 1.5 und des Überleben-DLCs dürfte hinsichtlich der Popularität sein Übriges tun - auf der PlayStation 4 steht der Release beider Updates sogar erst noch aus. Für Neuigkeiten zu The Division besucht ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite.

Quelle: PCGamesN via Dualshockers