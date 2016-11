The Division: ​Patch 1.5 kommende Woche auch auf PS4?

Früher in dieser Woche wurden Spieler der PC- und Xbox-One-Fassung von The Division mit dem Überleben-DLC sowie Patch 1.5 bedacht. Während sich PlayStation-4-Spieler im Fall der Erweiterung noch einige Tage länger gedulden müssen - der DLC erschien zunächst zeitexklusiv für PC und Xbox One und kommt erst 30 Tage später für die PS4 - könnte der Patch 1.5 nach leichter Verzögerung bereits in der kommenden Woche auf Sonys Konsole ausgerollt werden, und nicht, wie viele befürchtet hatten, erst mit Veröffentlichung des DLCs. Wie YouTuber Arekkz Gaming in seinem neuen Video erklärt, sieht es momentan so aus, als habe Entwickler Massive Entertainment das Update bereits bei Sony eingereicht, wo es nun auf seine Zertifizierung warte. Je nachdem wie schnell Sony ist, könnte der Patch demnach in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Im Überleben-DLC werdet ihr in die Dark Zone geschickt, wo ihr während eines unwirtlichen Blizzards nach einem Heilmittel suchen müsst, das die Pandemie in New York eindämmen könnte. PS4-Spieler sollen aller Wahrscheinlichkeit nach am 20. Dezember in den Genuss der Erweiterung kommen. Der Patch 1.5 hat The Division derweil durch einen neuen Weltrang sowie sechs neue Highend-Ausstattungsobjekte, drei Highend-Waffen und zwölf neue Waffentypen erweitert. Für allgemeine Informationen, Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr rund um The Division haltet ihr auch weiterhin wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Arekkz Gaming via VG24/7