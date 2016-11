The Division: Schrotflinten mit Zielhilfe machen PvP-Fans das Leben schwer

Wartungsarbeiten des Onlinespiels The Division werden von den Fans immer mit Spannung erwartet. Denn die Hoffnung ist groß, dass wieder etwas gefixt oder überarbeitet wird. Heute war dem nicht so und das, obwohl es aktuell einige Baustellen gibt, an denen die Entwickler dringend arbeiten sollten.

Darunter beispielsweise die Schrotflinten mit Zielhilfe, die auf den Konsolenversionen dem PvP-Part des Onlinespiels den Spaß rauben können. Die Entwickler sind sich dessen durchaus bewusst, erklärten aber auch, dass sie die Schrotflinte nicht einfach "nerfen", also schwächer machen können. Das Balancing würde sich generell sehr gut anfühlen und das Problem liege einzig und alleine bei der Zielhilfe. Für den kommenden Patch 1.5 will man sich das genauer anschauen und die Zielhilfe entsprechend anpassen.

Dass seit Update 1.4 viele Spieler von The Division mit ihrer Ausrüstung aus Weltrang Stufe 4 zurück in Stufe 2 gehen und dort übermächtig ausgerüstet einen Spaziergang durch den Übergriff "Klarer Himmel" starten, um auf diese Weise viele Phönix Credits zu verdienen, sehen die Entwickler nicht als Exploit an. Allerdings möchte man Anpassungen in Sachen Belohnungen für die Missionen vornehmen, um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen.

Derzeit arbeitet das Team vor allem auch an den Performance-Problemen des Spiels, darunter den Lags im Menü und den Lags, die durch den Sprachchat auf der Xbox One verursacht werden. Ebenso sucht man regelmäßig nach Bugs und will weiter im Bereich Anti-Cheat aktiv werden. In Kürze soll außerdem der PTS-Testserver wieder gestartet werden, auf dem als erstes das Attribut des gegnerischen Rüstungsschadens auf Herz und Nieren geprüft wird.

Quelle: MyDivision.net