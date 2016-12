The Division offline: Wartungsarbeiten bringen Bugfix für Belohnungsproblem

The Division offline: Ubisoft führt heute die wöchentlichen Wartungsarbeiten am Online-Shooter durch - und nimmt die Server für circa drei Stunden vom Netz. Hobby-Agenten müssen ab 9:30 Uhr eine Pause einlegen. Verläuft alles nach Plan, gehen die Server um 12:30 Uhr wieder online. Im Forum zu The Division teilen die Entwickler mit, welche Änderungen innerhalb der Downtime aufgespielt werden. Im Vordergrund steht demnach die Behebung eines Bugs im Zusammenhang mit den Missionsbelohnungen.

Schließt ihr alle Nebenmissionen in einem Bezirk von The Division ab, streicht ihr bei der Rückkehr im Safehouse die jeweilige Belohnung ein. Der Spielfehler sorgte dafür, dass es unter bestimmten Umständen nicht zu dieser Auszahlung gekommen war. Nach den heutigen Wartungsarbeiten soll der Bug schließlich behoben sein. Welche weiteren Änderungen die Entwickler von Massive aufspielen, ist bislang nicht bekannt.

Erst neulich veröffentlichten die Entwickler den Patch 1.5 für The Division. Das kostenlose Update 1.5 umfasst unter anderem mit Weltrang 5 einen neuen Weltrang für sämtliche Aktivitäten sowie sechs neue Highend-Ausstattungsobjekte, drei Highend-Waffen und zwölf neue Waffentypen. Mit "Überleben" erhalten Spieler auf PC und Xbox One außerdem Zugriff auf einen neuen DLC - PS4-Spieler greifen ab dem 20. Dezember zu. Weitere Infos zum Überleben-DLC fassen wir in einer separaten Meldung zusammen. Auf unserer Themenseite zu The Division findet ihr aktuelle News und Videos.

Quelle: Ubisoft-Forum via mydivision.net