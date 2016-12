Mit den in der jüngeren Vergangenheit veröffentlichten Updates 1.4 und 1.5 für The Division sorgte Entwickler Massive für positive Reaktionen - inzwischen hat das Spiel wieder erstarkende Spielerzahlen zu verzeichnen, wie Ubisoft berichtete. Möglicherweise, weil ein neuer Exploit im Spiel gefunden wurde, der es Spielern erlaubt, über 200 Gegenstände pro Stunde zu sammeln? Die Entwickler haben die zu einem früheren Zeitpunkt aus dem Spiel genommenen, in der Open World antreffbaren Bosse mit Patch 1.4 wieder zurückgebracht - um frühere Exploits zu verhindern, diesmal allerdings mit einer Respawn-Zeit von vier Stunden. Dabei wurde wohl auch der prominente NPC "Bullet King" zurückgebracht.

Dieser ist Spielern von The Division bestens bekannt, da er in der Vergangenheit ein beliebtes Farmziel darstellte. Damals rannten Spieler von der Zuflucht "Autumn's Hope" zum Boss, erledigten ihn und rannten wieder zurück. Die Prozedur wiederholten sie dank sofortiger Respawns wieder und wieder, ohne sich dabei um die Gruppe schwächerer Gegner beim Boss zu kümmern, was für hohe Gewinnsummen in kurzer Zeit sorgte und Entwickler Massive zum Handeln zwang. Nun ist der Bullet King zurück, und dank eines neuen Exploits soll es erneut möglich sein, diesen effizient wieder und wieder abzugrasen. Auf eine Beschreibung des Exploits verzichten wir an dieser Stelle. Nun bleibt abzuwarten, wie schnell Massive auf den neuen Farmplatz reagieren wird. Dürfen wir uns schon bald wieder vom Bullet King verabschieden? Für kommende Neuigkeiten zu The Division haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Mein MMO