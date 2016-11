Morgen erscheint mit "Überleben" die zweite Erweiterung für das Shooter-MMO The Division. Mit einem neuen Trailer stimmt Ubisoft auf den Release ein.

"Überleben" erscheint zunächst für PC und Xbox One. Die Playstation-4-Fassung folgt am 20. Dezember. Im DLC werdet ihr in die Dark Zone geschickt, wo ihr während eines heftigen Schneesturms nach einem Heilmittel suchen müsst. Mit diesem könnte sich die Pandemie in New York eindämmen lassen.

Ihr kämpft in der Dark Zone nicht nur gegen andere Spieler, sondern überdies gegen extremen Bedingungen wie Kälte, Krankheit, Hunger und Durst. Ihr begebt euch also auch auf die Suche nach warmer Kleidung, Vorräten, Wasser und Medizin, denn nur damit könnt ihr im Schneesturm überleben. Da die Ressourcen knapp sind, dürft ihr keinem anderen Agenten trauen. Denn diese sind nicht nur genau wie ihr auf der Suche nach dem wichtigen Medikament, sondern wollen ebenfalls überleben. Zudem befindet sich noch ein weiterer, tödlicher Gegnern im Gebiet: Der Jäger, der die Uhren der getöteten Agenten als Trophäen trägt.

Ihr entscheidet, ob ihr lieber im PvP- oder im PvE-Modus spielen möchtet. Im PvP-Modus ist dabei die "Abtrünnigen"-Funktion ausgeschaltet, was bedeutet, dass ihr selbst außerhalb der Dark Zone von anderen Spielern angegriffen werden könnt. Dieses zusätzliche Risiko wird aber mit einem Bonus-Multiplikator zum Gesamtergebnis belohnt. Im PvE-Modus ist kooperatives Spielen angesagt und PvP ist sogar in der Dark Zone abgeschaltet.

Zudem erscheint auch das neue Update 1.5 für The Division, welches mit Weltrang 5 einen neuen Weltrang für sämtliche Aktivitäten, sowie sechs neue Highend-Ausstattungsobjekte, drei Highend-Waffen und zwölf neue Waffentypen mit sich bringt.