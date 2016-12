The Division: Entwickler verschenkt Pudelmützen zum Fest

Es weihnachtet sehr, und die Spielwelt von Tom Clancy's The Division macht da keine Ausnahme. Wie die Seite My Division berichtet, hat Entwickler Massive in der letzten Folge von State of the Game ein kleines Extra zum Fest der Liebe angekündigt, über das sich Spieler ab heute freuen dürfen. Wer sich nämlich über die Festtage ins Spiel einloggt - konkret habt ihr vom 23. bis zum 31. Dezember 2016 Zeit - bekommt von Entwickler Massive zwei winterliche Pudelmützen geschenkt. Die schmucken Kopfbedeckungen sollen beim Belohnungshändler in der Operationsbasis abgeholt werden dürfen, und kommen jeweils einmal in grün und einmal in rot - Schneeflocken- und Rentiermuster inklusive.

Wer jetzt auf den modischen Geschmack kommt, hat zudem weitere Möglichkeiten, seine Spielfigur in The Division festlich einzukleiden. Das kleine Weihnachtsgeschenk kommt nämlich passend zu zwei kostenpflichtigen DLCs, die Ubisoft erst früher in dieser Woche für The Division veröffentlicht hatte. So brachte das Let it Snow Pack zu den Mützen passende Festtagspullover und Waffenskins für jedermann. Für weitere Neuigkeiten, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Tom Clancy's The Division haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick. Mit State of the Game möchte Entwickler Massive nun in eine kleine Pause gehen - die nächste Folge soll erst wieder Mitte Januar 2017 veröffentlicht werden.

Via My Division