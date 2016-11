The Division: Wieder mehr Spieler nach Update 1.4

Nachdem es in den vergangenen Monaten durch zahlreiche Bugs und Probleme bei Ubisofts Online-Shooter The Division alles andere als gut aussah, hat der Titel nun anscheinend die Kurve gekratzt. Durch das jüngst veröffentlichte große Update 1.4, das viele Bugs beseitigt, zahlreiche Spielmechaniken überarbeitet und an der Balance des Spiels schraubt, verzeichnet Ubisoft wieder steigende Spielerzahlen. Auch entsprechende Bewertungen auf Steam sowie zahlreiche positive Bewertungen in der Fachpresse weltweit bescheinigen diesen Umstand.

So wird bekanntgegeben, dass sich die Spielerzahlen von The Division jenseits der 10-Millionen-Marke bewegen und die Zahl der aktiv Spielenden durch das Update 1.4 sogar um 51 Prozent angestiegen ist. Ein gutes Zeichen für die Vitalität und Attraktivität des Online-Shooters. Doch sollte man sich nun nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Neue Inhalte werden von den Spielern verlangt und sollen auch mit dem zweiten DLC "Überleben" bald auch geliefert werden. Dieses wird gegen Ende des laufenden Jahres erwartet und bringt eine neue Fraktion namens "Hunters", die dem Zusatzinhalt auch seinen Namen verleiht.

Dass sich Massive redlich bemüht, The Division weiterhin zu einem erfreulichen Erlebnis zu gestalten, zeigt sich nebst des aktuellen Patches auch dadurch, dass der Entwickler vor Kurzer Zeit einige Spieler der Division-Community in die Büros nach Schweden eingeladen hat, um sich im Rahmen des "Elite Taskforce Workshops" Verbesserungsvorschläge und Anregungen anzuhören. Die kompletten Reisekosten wurden für die Ausgewählten durch Publisher Ubisoft übernommen. Im Ganzen betrachtet eine sehr lobenswerte Aktion und nahe Kooperation zwischen Entwickler und Spielern, wie wir finden. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu The Division, findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: VG247