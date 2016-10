The Division: Performance-Probleme mit Update 1.4 - Ruckler sollen behoben werden

Am Dienstag haben Ubisoft und Massive Entertainment The Division auf Spielversion 1.4 aktualisiert. Damit soll endlich die Wende zum Guten gelingen, um die Spieler zum Bleiben oder zur Rückkehr auf die Server zu bewegen. Obwohl die zahllosen Änderungen und Neuerungen von der Community in der Tat überwiegend positiv aufgenommen wurden, ist auch dieses Update wieder nicht völlig frei von Fehlern. In einem neuen "State of the Game"-Episode äußerten sich die Macher zu den neuerlichen Problemen und gewährten einen Ausblick auf die Zukunft.

Nach der Installation von Patch 1.4 klagen demnach insbesondere Konsolen-User über Ruckler und Performance-Einbrüche, vor allem in der Dark Zone. Die Behebung dieses Stotter-Bugs steht bei Massive auf der Prioritätenliste ganz oben. Man befindet sich außerdem mit Microsoft und Sony in Gesprächen, um die Testserverumgebung künftig auch auf PS4 und Xbox One anbieten zu können. Außerdem sind Nachbesserungen am Balancing des immer noch als zu mächtig empfundenen Shotgunners angedacht. Des Weiteren ist geplant, den Lagerplatz vergrößern, nötig geworden durch das Mehr an Loot in The Division 1.4. Schon in Kürze sollen Doppel-XP-Wochenende und andere "Special Events" stattfinden.

Quelle: Ubisoft via MyDivision.net