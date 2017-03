The Division: Unsichtbarkeits-Glitch sorgt für Ärger im PvP-Modus

Ein neuer Glitch sorgt derzeit für jede Menge Ärger in den PvP-Gebieten von Tom Clancy's The Division. Alle Spieler, die den Fehler des Shooters ausnutzen, sind für andere Teilnehmer vollkommen unsichtbar. Nur noch vereinzelte Objekte - darunter Sucherminen und Geschütztürme - unterbrechen die Unsichtbarkeit, um den Agenten wieder unter Beschuss nehmen zu können. Auch alle NPC-Einheiten können die unsichtbaren Spieler weiterhin sehen. Der Glitch (von der Community "Caspar" genannt) betrifft alle Aktivitäten und Spielmodi, die im Zusammenhang mit PvP stehen. Dazu zählt auch der kürzlich veröffentlichte Modus "Letztes Gefecht", der mit Update 1.6 hinzugefügt wurde.



Derzeit gibt es keine wirkliche Möglichkeit, um die unsichtbaren Spieler zu vermeiden. Entwickler Massive Entertainment arbeitet bereits an einem Fix, der im besten Fall bereits am Donnerstag veröffentlicht wird. Dies bestätigte Community Developer Gabe im offiziellen Forum. Bis dahin sollten Spieler die Dark Zone sowie den "Letztes Gefecht"-Modus meiden. Weitere Meldungen zu The Division findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: MyDivision