Auf dem PTS (Public Test Server) von The Division haben heute alle PC-Spieler - die im Besitz des Season-Pass sind - die Möglichkeit die zweite Erweiterung "Überleben" schon vor Release auszuprobieren. Das Entwicklerteam von Massive Entertainment hat diese Information heute im Rahmen des Special Reports auf Twitch bekannt gegeben. Spieler ohne Season-Pass können ab heute zumindest alle Neuerungen testen, die der Shooter mit Update 1.5 erhalten wird. Über Uplay kann der Patch bereits heruntergeladen werden - das Update für die Steam-Version sollte in den kommenden Stunden folgen.

Der kommende "Überleben"-DLC erweitert das Spiel um einen neuen Multiplayer-Modus für bis zu 24 Spieler. Darin müssen die Teilnehmer den Weg in die Dark Zone finden und solange überleben, wie es nur möglich ist. Zu Beginn einer Runde (die bis zu zwei Stunden dauern kann) ist der Charakter nur mit einer Pistole, einem Schutzanzug und grüner Ausrüstung ausgestattet. Auf dem Weg zur Dark Zone muss der Spieler nun bessere Ausrüstung finden und auf die 23 Gegenspieler aufpassen. Wer in "Überleben" stirbt, darf nicht mehr an der laufenden Runde teilnehmen.

Darüber hinaus wird es neue Spielmechaniken geben. So werden künftig Faktoren wie Hunger, Durst, Krankheit und Kälte direkten Einfluss auf den Charakter nehmen. Zum Start einer Runde sollten sich Spieler demnach erst mal nach Medipacks und Schmerzmitteln umsehen, da sie sonst kontinuierlich Energie verlieren. In der Dark Zone warten auf alle Spieler spezielle Belohnungen. Wer es nicht schafft, wird trotzdem mit Erfahrungspunkten und Items belohnt. Die erhältlichen Preise sind in fünf Stufen aufgeteilt, die je nach Leistung verteilt werden. Die offiziellen Patch Notes zu Update 1.5 auf dem PTS werden demnächst veröffentlicht. Weitere Informationen zu The Division findet Ihr auf unserer Themenseite.

