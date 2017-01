The Division: Teaser zum "Letztes Gefecht"-DLC, Enthüllung um 17 Uhr auf Twitch

Ubisoft hat einen ersten kurzen Teaser-Trailer zu Letztes Gefecht beziehungsweise Last Stand veröffentlicht. So heißt die dritte und damit letzte große Erweiterung für das Action-Rollenspiel The Division. Der Clip zeigt verstörende Szenen. Unter anderem sehen wir eine Gruppe von Divisionsagenten inmitten brennender Leichenberge. Die vollständige Enthüllung von Letztes Gefecht findet am 19. Januar im Rahmen eines Livestreams auf Twitch statt. Los geht's um 17 Uhr deutscher Zeit.

Sehr wahrscheinlich werden wir dann auch den Veröffentlichungstermin des The-Division-DLCs erfahren. Eigentlich sollte Letztes Gefecht längst erhältlich sein. Ende Sommer des vergangenen Jahres entschied sich Entwickler Massive Entertainment aber zu einer Verschiebung. Zunächst sollten die zahlreichen noch vorhandenen Probleme von The Division beheben. Letztes Gefecht ist im Season Pass enthalten, wird aber auch wieder separat erhältlich sein. Der Einzelpreis dürfte bei den üblichen 14,99 Euro liegen. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu The Division.