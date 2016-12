Nachdem Ubisoft vor Kurzem mit dem The Division-Patch 1.4 wieder Erfolge in Form von steigenden Spielerzahlen verzeichnete und wie berichtet wurde behauptete, dass seit der Veröffentlichung des Updates wieder so viele tagesaktive Spieler wie zum Release von The Division spielen würden, weil die Leute so beeindruckt seien, zieht das Unternehmen diese Aussage wieder zurück. Die selbe Webseite, welche die genannte Aussage veröffentlichte, hat ihren Artikel geupdatet und das angebliche "Missverständnis in der Kommunikation" klar gestellt.

"This was a miscommunication - what I meant to say is the numbers for The Division are trending back in a positive direction. Thanks to what we've seen with patch 1.4 and other updates the team has delivered. What I should have said is, we think it's possible that The Division follows a similar pattern to Rainbow Six: Siege, which has seen increasing engagement to the point that DAU numbers have equaled those we saw during the launch period", wird die PR-Sprecherin von Ubisoft, Anne Blondel, zitiert.

Eigentlich sei bloß gemeint gewesen, dass sich Ubisoft wieder in die richtige Richtung bewege. Es sei nun möglich, dass sich The Division in Zukunft so positiv entwickelt wie es bei Rainbow Six: Siege der Fall ist. Aktuell wird The Division auf Steam im Vergleich zur Vergangenheit recht positiv bewertet und auch die Spielerzahlen sprechen eine deutliche Sprache und zeugen von Verbesserung. Wie es in Zukunft mit The Division weitergeht, wird die Zeit zeigen. Ganz so schlecht scheinen die Zeichen aber nicht zu stehen.

Vor einigen Tagen erschien Update 1.5 für die PS4, PC- und Xbox One-Spieler haben das neueste Inhaltsupdate schon etwas früher erhalten. Das neue Update bringt umfasst unter anderem mit Weltrang 5 einen neuen Weltrang für sämtliche Aktivitäten sowie sechs neue Highend-Ausstattungsobjekte und noch mehr. Auch den Überleben-Inhalt erhalten PS4-Zocker in Kürze und zwar am 20. Dezember 2016.

