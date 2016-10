Bereits in der vergangenen Woche gab Publisher Ubisoft bekannt, dass die finale Woche für den Test von Update 1.4 für The Division auf den öffentlichen Testservern gestartet ist. Nun hat das Entwicklerteam von Massive Entertainment im Rahmen des "State of the Game"-Livestreams den offiziellen Erscheinungstermin für den nächsten Patch des Shooters bekannt gegeben. So dürfen sich Spieler auf allen Plattformen ab dem 25. Oktober 2016 auf neue Inhalte und Veränderungen in The Division freuen. Die entsprechenden Wartungsarbeiten finden an diesem Tag von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr statt.

Das Entwicklerteam hat erneut die Beuteverteilung im Untergrund angepasst, wodurch nun eine höhere Chance auf High-End-Items von Elite-Gegnern besteht. Zudem wurden mehrere Bugs und Performance-Probleme in allen Versionen des Spiels behoben. Ein spezielles Client-Update soll besonders den Ableger für Xbox One deutlich stabiler machen. Eine vollständige Wiederholung des veröffentlichten Livestreams könnt Ihr euch hier ansehen.



Am Ende sprach Massive Entertainment noch ein wenig über die Zukunft von The Division nach Patch 1.4. So plant das Team weitere Anpassungen an den Waffen, abhängig von der Entwicklung auf den Live-Servern. Darüber hinaus möchte man neue Waffen veröffentlichen - weitere Details hierzu wurden noch nicht verraten. Passend zu Halloween oder Weihnachten will man in Zukunft saisonale Events veranstalten, allerdings konzentriert sich das Team vorerst auf die Optimierung der vorhandenen Inhalte. Neue Informationen zum nächsten DLC "Überleben" sollen schon in Kürze bekannt gegeben werden. Weitere Meldungen zu The Division findet Ihr auf unserer Themenseite.