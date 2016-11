The Division: ​Patch 1.5 morgen für PS4 zum Download

Der Termin für den The Division Patch 1.5 steht fest. Ubisoft teilt über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass sich das Update ab dem 29. November für PlayStation 4 herunterladen lässt. Eine konkrete Uhrzeit nennt das Unternehmen nicht. Die Übersicht mit allen Änderungen des neuen Patches für The Division findet ihr unter diesem Link. Das kostenlose Update 1.5 umfasst unter anderem mit Weltrang 5 einen neuen Weltrang für sämtliche Aktivitäten sowie sechs neue Highend-Ausstattungsobjekte, drei Highend-Waffen und zwölf neue Waffentypen. Auf PC und Xbox One steht der Patch 1.5 bereits seit vergangener Woche als Download bereit. Das Update wurde zusammen mit dem Überleben-DLC veröffentlicht - den Zusatzinhalt erhalten PS4-Spieler am 20. Dezember.

In Überleben wählt ihr, ob ihr im PvP- oder PvE-Modus spielen möchtet. "Im PVP-Modus ist die Abtrünnigen-Funktion ausgeschaltet und die Spieler können in jeder Ecke von New York, auch außerhalb der Dark Zone, gegen andere Spieler kämpfen oder mit ihnen zusammenarbeiten. Der PvP-Modus stellt ein zusätzliches Risiko dar und deshalb werden Spieler zusätzlich in Form eines Bonus-Multiplikators zum Gesamtergebnis belohnt", teilt Ubisoft mit. Viele weitere News, Videos und Eindrücke findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zu The Division. Den Tweet mit dem Datum zum neuen Patch für The Division haben wir nachfolgend eingebunden.

Agents, Update 1.5 will be available on PS4 tomorrow! — The Division (@TheDivisionGame) November 28, 2016