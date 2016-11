In einer neuen "State of the Game"-Episode zu The Division haben die Macher von Massive Entertainment am gestrigen Abend ein paar Details zum kommenden Update auf Spielversion 1.5 ausgeplaudert. Die vielleicht wichtigste Neuerung betrifft die Lager. Deren Kapazität soll von 70 auf 150 Plätze mehr als verdoppelt werden. Erneut wird es einen neuen Weltrang und, damit zusammenhängend, natürlich auch einen höheren Gear-Score geben. Massive möchte den Spielern durch diese Maßnahme frische Herausforderungen bieten und das Bedürfnis nach neuen Items befriedigen. Zukünftige Erhöhungen von Tier-Level und Weltrang werden aber mit der Veröffentlichung neuer Inhalte einhergehen.

Wann Patch 1.5 für The Division in finaler Form erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Auf dem öffentlichen Testserver (PTS) können PC-User aber bereits jetzt zumindest einige der Neuerungen und Änderungen ausprobieren. Für den morgigen Freitag hat Ubisoft ein weiteres PTS-Update versprochen, das diverse Bugs beheben und das Balancing verbessern soll. Damit sich die Spieltester in erster Linie auch hierauf konzentriert, wird der auf dem PTS grundsätzlich ebenfalls schon verfügbare, Überleben-Modus vorübergehend nicht mehr zu Auswahl stehen. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu The Division.

Quelle: Ubisoft via MyDivision.net