Ubisoft und Massive Entertainment geben das Ende der aktuellen PTS-Phase für The Division bekannt. Die Testläufe enden demnach überraschend schon am 18. Oktober - zwei Tage früher als geplant. Die PTS (Public Test Server) sollen gegen 10 Uhr geschlossen werden. Daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Patch 1.4 für The Division in Kürze für die Öffentlichkeit zum Download bereitsteht. Einen konkreten Termin nannten bisher aber weder Ubisoft noch Massive Entertainment. Sobald uns ein Downloadtermin für das neue Update erreicht, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Schaut am besten regelmäßig auf unserer Themenseite zu The Division vorbei.

In der PTS-Umgebung konnten PC-Spieler die Neuerungen zuletzt mehrere Wochen testen, die der Patch 1.4 für den Online-Shooter bereithält. In den vergangenen Testtagen lag der Fokus vor allem auf der optimalen Austarierung der verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Auf Herausfordernd hatten es Solo-Agenten im Untergrund bisweilen deutlich einfacher als Gruppen. Problem war die mangelhafte Skalierung, die bei Standard- und Untergrund-Missionen unterschiedlich ist. Inzwischen scheint man ein optimales Balancing gefunden zu haben. Welche Änderungen der The Division Patch 1.4 mitbringt, erfahrt ihr unter diesem Link. Die finalen Patchnotes dürften in Kürze bekannt gegeben werden. Welche Neuerungen das Update beim Loot für The Division bereithält, erfahrt ihr in einem umfangreichen Beitrag auf mydivision.net. The Division ist auf PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

Quelle: Reddit