The Division: ​Patch 1.4 repariert fehlerhaftes Aggro-System

Für The Division wird sich mit Patch 1.4 eine Menge ändern. Wie die Entwickler versprochen haben, sollen zahlreiche Änderungen den derzeit desolaten Zustand des MMO-Shooters beenden und zum Besseren wenden. Ein großer Kritikpunkt: In der derzeitigen Version von The Division funktioniert das Aggro-Management nicht richtig. Gegner können nicht oder nur kaum gespottet werden. Massive hat allem Anschein nach eine große Überarbeitung des Bedrohungs-Systems in Arbeit. Welche das sind, wissen wir derzeit noch nicht. "Die Art und Weise, wie die NPCs auf die Bedrohung durch Spieler reagieren, wurde angepasst, damit Spieler ihr Aggro-Management besser planen können.", heißt es. Der Youtuber Arrekz Gaming hat sich die Mühe gemacht, der Frage nachzugehen, wie das genau funktionieren soll. Den Clip könnt ihr euch selbst am Ende dieser Zeilen ansehen.

Aggro-Management in The Division - Patch 1.4

Aktuell ermöglichen euch folgende Fähigkeiten, Bedrohung zu generieren: Ballistischer Schild und Mobile Deckung

Mit diesen Fähigkeiten verringert ihr eure Bedrohung: Befestigung (mit Mod Verborgenheit), Impulsgeber (mit Mod Zerhacker) und Mobile Deckung (mit Mod Gegenmaßnahmen)

Bedrohung funktioniert auf jedem Schwierigkeitsgrad nach dem gleichen Mechanismus

Aufgrund der hohen Mobilität eignet sich zum Generieren von Bedrohung der Ballistische Schild in Kombination mit der Mod Reaktive Zielsuche am besten

In Kombination mit dem Ballistischen Schild nutzt der zweite Spieler, der Arrekz begleitet,The Division: Mit diesen Fähigkeiten könnt ihr Aggro in Update 1.4 am besten managen.Quelle: Youtube/Arrekz GamingBefestigung mit der Verborgenheitsmod

In Arrekz' Test haben beide Spieler Ballistischer Schild und Befestigung ausgerüstet. Sie wechseln für das Aggromanagement zwischen beiden Fähigkeiten hin und her, wobei jeweils ein Spieler Ballistischer Schild zur Generierung von Aggro und ein Spieler Befestigung zur Verringerung von Aggro verwendet. Das Aggro-Management funktioniert dabei ohne Probleme und die Gegner konzentrieren sich stets auf den Spieler, der den Ballistischen Schild ausgerüstet hat

Im Vergleich zu anderen MMOs, wo Adds sich stets auf den Charakter mit der meisten Aggro konzentrieren, funktioniert das Bedrohungssystem in The Division allerdings leicht anders: Aufgrund der Intelligenz der Gegner und ihres Kampfverhaltens konzentieren sie ihr Feuer ab einer gewissen Entfernung nicht mehr auf den Spieler mit dem Ballistischen Schild, sondern auf denjenigen, der sich in ihrer Nähe und in einer klaren Schusslinie befindet

In Update 1.4 können Spieler aber trotzdem Gegner aktiv kiten und von Verbündeten ablenken, wenn sie den Ballistischen Schild (oder die Mobile Deckung) nutzen und sich den NPCs nähern

Damit fügt sich die Anpassung des Aggro-Managements mit dem aktuellen PTS-Patch an den Anspruch Massives an, für mehr Diversität bei den Spielweisen ihres MMOs zu sorgen

Auf dieses neue Bedrohungs-System ausgerichtete spezielle Tank-Builds können insbesondere in Missionen oder Übergriffen von Nutzen sein, in denen für den Erfolg bestimmter Aufgaben die Aggro von einzelnen Spielern abgelenkt werden muss (beispielsweise in dem Übergriff "Falcon verloren")