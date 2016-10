Patch 1.4 für The Division befindet sich offenbar auf der Zielgeraden. Ubisoft spricht in einem Community-Update davon, dass die vierte auch definitiv die finale PTS-Woche sein wird. Danach, also wohl noch wie versprochen im Oktober, dürfte Patch 1.4 in die Öffentlichkeit, also auf die Division-Live-Server, entlassen werden. Der Fokus liegt in diesen letzten Testtagen auf der optimalen Austarierung der verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Auf Herausfordernd hatten es Solo-Agenten im Untergrund bisweilen absurderweise deutlich einfacher als Gruppen.

Problem ist die mangelhafte Skalierung, die bei Standard- und Untergrund-Missionen unterschiedlich ist. Dem soll nun insofern entgegengewirkt werden, Gruppen sollen nun nicht länger auf mehr, sondern auf stärkere und widerstandsfähigere Gegner treffen. Zudem lassen einfache Gegner nun weniger Beute fallen. Daneben wurden erneut zahlreiche Änderungen am Balancing vorgenommen. Mitunter wurden auch Dinge rückgängig gemacht, die erst während der PTS-Phase eingeführt wurden. So wurde beispielsweise die Wirkung des Attributs "Gesundheit bei Tötung" deutlich abgeschwächt. Einen, natürlich nur vorläufigen Überblick über alle Änderungen und Neuerungen gewährt das Changelog zu The Division - Patch 1.4 im Ubisoft-Forum.

Quelle: Ubisoft via MyDivision.net