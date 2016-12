The Division: PS4-Pro-Patch steigert die native Auflösung nur geringfügig

Massive Entertainment hat heute den versprochenen PS4-Pro-Patch für The Division veröffentlicht. Das Update mit der Versionsnummer 1.10 hat eine Größe von etwa 2,3 Gigabyte. Die für die Installation nötige Server-Downtime ist inzwischen abgeschlossen. Auf der deutlich stärkeren Hardwarevariante von Sonys Heimkonsole läuft The Division mit einer nativen Auflösung von 1920x1080 Bildpunkten. Das ist nur geringfügig mehr als auf der Standard-PS4 geboten werden (1600x900). Die Benutzeroberfläche wird immerhin in 4K gerendert.

Des Weiteren kommt The Division auf der PS4 Pro mit verbesserten Schatten- und Spiegelungseffekten daher. Ins Detail geht das äußerst spärlich gehaltene Changelog hier leider nicht. Auch über möglichen HDR-Support ist dort nichts zu lesen. Ebenfalls unklar ist, ob die Bildrate angehoben wurde. Zumindest im PvP-Bereich, also der Dark Zone, dürfte das aber kaum der Fall sein. PS4-Pro-Nutzer wären dann eventuell im Vorteil. Weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu The Division.