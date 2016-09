The Division: Neuer Starttermin für PTS mit Update 1.4 bekannt gegeben

Ubisoft hat den aktualisierten Launch-Termin für den öffentlichen Division-Testserver (PTS) bekannt gegeben. Los geht's am morgigen Mittwoch, also genau eine Woche später als eigentlich geplant. Am 22. September erhält aber zunächst lediglich eine kleine Anzahl von Division-Spielern Zutritt zum PTS, um erstmals die Änderungen und Neuerungen von Patch 1.4 in Augenschein zu nehmen. Eine Verschwiegenheitsvereinbarung (NDA) gibt es nicht. Gemachte Erfahrungen können mit der Öffentlichkeit geteilt werden, ebenso wie Screenshots oder Videos. Vier Tage später öffnet Ubisoft dann die PTS-Pforten für alle Besitzer der PC-Version. Konsoleros müssen draußen bleiben.

Die Testphase für The Division - Update 1.4 ist dreigeteilt: In Woche 1 bekommen alle Teilnehmer einen neuen, zufällig erstellten Level-30-Charakter mit Welt-Tier-1-Equip zugelost. Dafür muss zunächst ein frischer Charakter erstellt werden, der dann automatisch hochgestuft wird. Das Ziel dieser Phase besteht dementsprechend darin, den Beginn des Endgame zu testen. In Woche 2 dürfen Teilnehmer ihre selbst hochgelevelten Charaktere auf den PTS transferieren. In Woche 3 bekommen Teilnehmer kostenlos höherstufige Ausrüstungsgegenstände zugeteilt, um das Gameplay mit hochgerüsteten Charakteren zu testen. Detaillierte Infos zum genannten Zeitplan wird Ubisoft noch mitteilen.

Quelle: Ubisoft