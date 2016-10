The Division: ​Massive vergrößert sich, bezieht neuen Bürokomplex

The Division war für Ubisoft äußerst lukrativ. So sehr, dass das Unternehmen den Entwickler Massive Entertainment vergrößern wird. Das geht aus einer Meldung hervor, die bescheinigt, dass das Unternehmen den Mietvertrag für ein größeres Büro unterzeichnet hat. Mit über 300 US-Dollar Umsatz in den ersten fünf Tagen ist The Division die wirtschaftlich erfolgreichste neue Marke, die das Unternehmen jemals kreiert hat. In letzter Zeit häufen sich die Meldungen, dass The Division aufpoliert werden soll, es werden neue Patches veröffentlicht, die die alten Probleme beheben sollen. Ubisoft nimmt die Marke The Division offenbar ernst.

Innerhalb von Malmö zieht das Büro ungefähr 2 km in den Süden vom Bezirk Drottninggatan nach Möllevångstorget. Der Vorteil: Die neuen Räumlichkeiten bieten mehr Platz, um das Team weiter vergrößern zu können. So soll das alte Gebäude für die rund 400 Mitarbeiter mittlerweile zu klein geworden sein. Bis 2019 soll die Anzahl der Mitarbeiter bei Massive auf bis zu 600 aufgestockt werden. Derzeit sucht das Studio nach 32 neuen Vollzeitkräften.

Mit diesen Plänen würde das Studio nach Ubisoft Montreal zu Ubisofts zweitgrößtem Studio. In Montreal arbeiten übrigens rund 2.600 Beschäftigte, auch wenn diese parallel an unterschiedlichen Titeln und Marken arbeiten. Wie es mit der Snowdrop-Engine weitergeht, ist übrigens sehr interessant. Die Neuanstellungen könnten darauf hindeuten, dass hier weitere Maßnahmen geplant sind. Unter anderem steht ein neues Assassin's Creed auf dem Programm, das von einer neuen Engine sicher profitieren würde. "Damit könnte Massive für Ubisoft das werden, was DICE für EA ist: Ein Studio, das neben einer großen IP auch für die studioübergreifende Engine-Entwicklung zuständig sein wird.", schreiben unsere Kollegen von PC Games Hardware.

Quelle: Ubisoft, PCGH