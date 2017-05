The Division: Patch 1.6.1 bringt viele Neuerungen 

Für das Update 1.6.1 wurden am 23. Mai ab 9 Uhr alle The Division-Server heruntergefahren, um die Änderungen des Updates in das Spiel zu implementieren. Seit 12:30 sollten die Server wieder online sein. Das neue Loadout-System wurde schon länger von Spielern gefordert. Es sorgt dafür, dass Spieler schnell zwischen einzelnen Outfits, Talenten, Skills und Waffen wechseln können. Sechs von diesen Loadouts kann ein Charakter gleichzeitig gespeichert haben.

Darüber hinaus bringt das Update eine Reihe von Gameplay-Änderungen, eine neue Währung für das Abschließen der Dark Zone und Nerfs für die Burst-Fire-Gewehre. Nach dem Frühlings-Event ist das Update 1.6.1 für Fans der Postapokalypse eine weitere nette Änderung. Es zeigt, dass Ubisoft trotz immer wieder aufkommender Kritik den Online-Shooter nicht aufgegeben hat - Spieler wird es freuen. Die wichtigsten Patch-Notes findet ihr unter diesem Artikel, eine komplette Übersicht auf der offiziellen The Division-Seite, die Patch Notes auf der deutschen Seite sind weniger ausführlich.

Patch Notes - Update 1.6.1 - Live on May 23rd



> https://t.co/lumgZOFzIP < pic.twitter.com/LVmxerslrE — The Division (@TheDivisionGame) 22. Mai 2017

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

- Aim-Assist wird nicht länger aktiv sein, wenn Spieler aus der Hüfte feuern.

- Probleme bei der Wiederbelebung behoben.

- Alle High-End-Rucksäcke haben eine Kapazität von 110 (anstatt wie vorher zufällig generiert zu werden).

- Burst-Fire-Gewehre wurden generft - sie können keine zu schellen Salven mehr abgeben.

- Der Flinch aller Waffen wurde drastisch reduziert. Das gilt sowohl für NPCs, als auch für Spieler.

- Wenn ihr die Suchermine mit der Luftdetonations-Mod ausgerüstet habt, richtet diese nun Feuer-Status-Effekt an. Dieser kann mit Medi-Packs entfernt werden.

- Die Munitions-Kiste wurde an einen neuen Ort an den Beginn einer neuen Untergrund-Phase bewegt. So können Spieler sie einfacher erreichen.

- Neue Belohnungen für das Abschließen eines Wahrzeichen in der Dark Zone.

Quelle: The Division