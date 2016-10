Außerdem nimmt der Patch 1.4 Änderungen im Spielverlauf von The Division vor. Bei der Spielersuche versucht das Programm nun, die leeren Plätze automatisch zu füllen, wenn die Privatsphäreeinstellungen der Gruppe dies erlauben. Hingegen wurde der Wert Lumpensammeln aus dem Spiel entfernt. Zudem wird die Anzeige von abtrünnigen Spielern auf der Karte nun größer, je dichter der Abtrünnige beim Spieler ist. Ferner nimmt der Patch Änderungen bei Aktivitäten, Beute und Belohnungen vor. Das vollständige Changelog zu Patch 1.4 für The Division findet ihr im Forum von Ubisoft. Viele weitere News, Videos und Screenshots halten wir auf unserer Themenseite zu The Division bereit.

The Division-Spieler erhalten Zugriff auf den Patch 1.4. Nach den aktuellen Wartungsarbeiten stehen die neuen Inhalte bereit - die Wartung endet heute gegen 12:30 Uhr. In einem ausführlichen Changelog teilen die Entwickler von Massive Entertainment mit, welche Änderungen sie mit dem großen Update einführen. Zu den neuen Funktionen zählen etwa die Weltränge. Sobald ihr Stufe 30 erreicht, könnt ihr einen Weltrang wählen, der die Stufe der NSCs und die Qualität der Beute bestimmt, die sie fallen lassen. Dabei legt der Schwierigkeitsgrad der Aktivität die Menge der Belohnung fest - je schwieriger, umso mehr Beute sackt ihr ein.

25.10.2016 um 11:37 Uhr Ubisoft gibt den großen The Division Patch 1.4 in Kürze frei. In einem ausführlichen Changelog stellen die Entwickler von Massive Entertainment sämtliche Änderungen, Bugfixes und Neuerungen vor, die das seit kurzem erhältliche Update bereithält. Mit den Welträngen führen die Entwickler etwa ein neues Feature für The Division ein. Was sich außerdem ändert, erfahrt ihr im Artikel.

The Division: Großer Patch 1.4 in Kürze erhältlich - Was ändert sich?

