The Division: Gratis-Wochenende steht an

Am kommenden Wochenende hat Publisher Ubisoft eine besondere Aktion für Tom Clancy's The Division geplant. Demnach haben alle Spieler bereits ab dem morgigen 04. Mai 2017 die Möglichkeit, den Multiplayer-Shooter kostenlos und ohne Einschränkungen auszuprobieren. Das spielbare Gratis-Wochenende steht auf allen Plattformen zur Verfügung. Ubisoft hat bereits den offiziellen Zeitplan bekannt gegeben.

PlayStation 4 und Xbox One : 04. Mai, 09:00 Uhr bis 08. Mai, 09:00 Uhr

und : 04. Mai, 09:00 Uhr bis 08. Mai, 09:00 Uhr Uplay PC: 04. Mai, 19:00 Uhr bis 07. Mai, 22:00 Uhr

Während des Zeitraums wird zudem die Standard- und Gold-Edition von The Division in den entsprechen Stores zu einem reduzierten Preis angeboten. Laut der offiziellen Seite erhält das Spiel einen Rabatt von bis zu 60 Prozent. Die Angebote werden ab Donnerstag in den Stores zu finden sein. Wie Ubisoft zudem bekannt gegeben hat, wird der gesamte Fortschritt aus der Testphase auf die Vollversion übertragen. Weitere Meldungen und Videos zu The Division findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Ubisoft