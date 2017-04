The Division: ​Frühlings-Event gestartet, Details zu Update 1.6.1 folgen im Mai

Die aktuellen Wartungsarbeiten an den Servern von The Division sind abgeschlossen und ein Bugfix für den Modus "Letztes Gefecht" wurde aufgespielt. Dabei geht es um SHD-Tech, die Währung, welche ingame zur Aktivierung von Verteidigungsmaßnahmen und Boostern benötigt wird. Ein Bug führte dazu, dass SHD-Tech aus geborgenen Kisten von allen Teammitgliedern aufgesammelt werden konnte. Ein neues State of The Game-Video wurde ebenso veröffentlicht. Darin kündigen die Entwickler ein Frühlings-Event an, das am Karfreitag, den 14. April 2017, um 10 Uhr gestartet ist.

Frühlings-Event

Das Frühlings-Event von The Division kann auch als langes Oster-Event gesehen werden. Gestartet ist es am Karfreitag um 10 Uhr und läuft noch bis zum 18. April um 10 Uhr. Alle Gegner droppen während der Laufzeit ein zusätzliches Item. Das gilt für für den PvE-Modus, die Dark Zone, die Missionen und den Untergrund. 48 Stunden später (ab dem 18. April 2016 um 10 Uhr) wechseln die Belohnungen. Anstelle des zusätzlichen Items gibt es dann für die nächsten 48 Stunden doppelte Einsatzleistungs-Behälter. Auch Premium-Händler halten viele Angebote für die Zeit des Events bereit. Es gibt bis zu 75 Prozent Rabatt auf bestimmte Kleidungsstücke, Emotes und Skins.

Update 1.6.1

Das Qualitäts-Update 1.6.1 für The Division erscheint im Mai. Details zur Testphase, welche vorher stattfindet, sollen im Lauf der nächsten Woche kommen, sobald sich die Version als stabil erweist. Die ursprünglich für das Update 1.7 geplanten Loadouts, welche erst im Sommer geliefert werden sollten, erscheinen nun früher - und zwar mit Update 1.6.1. Weil das Team die Arbeiten früher als geplant vollenden konnte, ist der vorgezogene Release nun möglich.

Zudem soll es mit Update 1.6.1 Verbesserungen für den Modus "Letztes Gefecht" geben. In Form von "Proficency Marks" wird es für die besten Spieler einer Runde zusätzliche Punkte und damit Behälter geben. Eine verbesserte Spawn-Logik und zusätzliche Spawnpunkte sollen das Spiel ebenfalls verbessern. Verbuggte Deckungsmöglichkeiten in der ganzen Welt und kritische Stellen, an denen man hängen bleibt, werden ebenso gefixt. Fehlende Texturen und Gegenstände sowie nicht funktionierende Talente werden damit ebenso korrigiert.

State of the Game-Video

Das neueste State of The Game von The Division könnt ihr euch nachfolgend anschauen. Spult aber am besten bis Minute 20 vor, denn vorher passiert wortwörtlich nichts.



Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos rund um The Division findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: mydivision.net