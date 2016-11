The Division: Frostiger Trailer zur Überleben-Erweiterung

Von Ubisoft und Massive Entertainment hat uns heute ein neuer Trailer zum zweiten The-Division-DLC Überleben beziehungsweise Survival erreicht. Ihr könnt euch den knapp eineinhalb Minuten langen Clip direkt unterhalb ansehen. In der Überleben-Erweiterung wird der Name Programm sein. Der beziehungsweise die Spieler müssen während eines heftigen Schneesturms solange wie möglich durchhalten. Der neue Modus soll soll selbst die talentiertesten Agenten an ihre Grenzen bringen, verspricht Ubi.

Auf den Division-Testservern kann der Überleben-DLC seit gestern ausprobiert werden. Wer die PC-Version von The Division sein Eigen nennt, kann die neuen Inhalte also schon jetzt erleben. Einen finalen Release-Termin gibt es aber noch nicht. Der Preis dürfte bei knapp 15 Euro liegen. Ursprünglich war die Veröffentlichung Überleben-DLCs schon für September vorgesehen. Aufgrund der anhaltenden Probleme wurde aber Patch 1.4 vorgezogen. Weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu The Division.