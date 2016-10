The Division: Entwickler Massive stellt Update 1.4 in neuem Video vor

Seit Dienstag steht das wichtige Update 1.4 für The Division zum Download auf PC, PS4 und Xbox One bereit. Ubisoft und Massive Entertainment hoffen damit die Spieler doch noch von ihrem vielfach kritisierten Action-Online-Rollenspiel überzeugen zu können. Was sich alles getan hat, präsentieren uns die Macher selbst in einem neuen Video. In den knapp vier Minuten Laufzeit sprechen die Massive-Mitarbeiter über Dinge wie das geänderte Charakter-Balancing, Schadensskalierung und das komplett neue Weltrangsystem.

Außerdem bringt Update 1.4 natürlich noch zahllose weitere Änderungen und Neuerungen in die apokalyptische Welt von The Division. Das Changelog ist mehrere Seiten stark und unter dem externen Link zu finden. Wir selbst haben The Division mit installiertem Mega-Patch auch bereits ausführlich unter die Lupe genommen. In einem über 40 Minuten langen Let's Play gehen wir der Frage nach, ob Update 1.4 The Division tatsächlich vom Sturz in die Bedeutungslosigkeit bewahren kann. Alle weiteren News und Infos findet ihr außerdem wie gewohnt auf unserer Themenseite zu The Division.