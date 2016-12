The Division: Downtime gegen Bullet-King-Exploit, PC-Patch mit DirectX 12

The Division legt heute, am 15. Dezember, seit 9:30 Uhr eine Offline-Zwangspause ein. Während der Downtime spielen die Entwickler Bugfixes auf, die unter anderem den kürzlich entdeckten "Bullet King 2.0"-Exploit beheben. In den Patch Notes heißt es dazu: "Einen Fehler behoben wodurch benannte NPCs unendlich oft getötet werden konnten". Während die Bugfixes alle Versionen betreffen, gibt es für die PC-Fassung von The Division einen gesonderten Patch.

Das aktuelle PC-Update ist knapp 2,7 GByte groß und erweitert den Loot-Shooter unter anderem um Support für DirectX 12. Außerdem gibt es einige Fehlerbehebungen. Das Update wird beim nächsten Spielstart automatisch heruntergeladen. Falls ihr euch fragt, ob sich der (Wieder-)Einstieg in The Division lohnt: Am kommenden Wochenende ist The Division auf PC kostenlos spielbar.

The Division - Pach Notes zum PC-Update

Einige Probleme mit XBox Controllern am PC wurden behoben.

Behebt einige seltene Probleme die in Verbindung mit dem Fullscreen-Modus auftraten

Verbesserungen von Audio-Positionierungen

Verbesserungen von hoher CPU-Nutzung am PC

Probleme behoben, bei denen Spieler kurzzeitig die Kontrolle über ihren Charakter verloren haben

DirectX12 Support hinzugefügt

Quelle: Ubisoft

The Division - Patch Notes zu den Hotfixes vom 15. Dezember

Einen Fehler behoben wordurch alle Waffen für das Ballistische Schild genutzt werden konnten.

Einen Fehler behoben, wodurch ein Spieler mit zu viel Einsatzleistung XP erhalten haben, wenn eine Überlebens-Sitzung direkt verlassen wurde

Einen Fehler behoben wodurch benannte NPCs unendlich oft getötet werden konnten.

Quelle: Ubisoft

Via MyDivison.net