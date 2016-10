The Division: Doppelte XP-Wochenenden auf dem PTR im Test

Für The Division wird sich mit Patch 1.4 eine Menge ändern. Unter anderem testen die Entwickler derzeit ein System, um den Spielern die doppelte Menge an Erfahrungspunkten zukommen zu lassen. Sogenannte "Double XP Weekends" kennt man bereits aus anderen Shooter-Titeln, wie beispielsweise Battlefield 4, Battlefield Hardline oder diversen Call of Duty-Ablegern. Ziel ist es, den Spielern die doppelte Menge an Erfahrungspunkten zukommen zu lassen - eine Art Belohnung fürs Spielen am Wochenende.

Die PTR-Tester haben nun die Aufgabe, das neue System auf Herz und Nieren zu überprüfen. Dazu gehören selbstverständlich auch die Double-XP-Events. Fehler oder andere Auffälligkeiten sollen mittels dem Übertragungssystem direkt an die Entwickler weitergegeben werden können. Übrigens: Auch für Charaktere auf der Maximalstufe sind Erfahrungspunkte ab Patch 1.4 in The Division wichtig, denn: Jedes Mal, wenn ihr eure XP-Leiste füllt, erhaltet ihr zur Belohnung einen "Versiegelten Behälter", der allerlei Loot für euch bereithält. Das System nennt sich "Field Profiency" und hält, wie bereits erwähnt, mit Patch 1.4 in The Division Einzug.

Weitere Änderungen, die mit Patch 1.4 für The Division geplant sind, haben wir in diversen Artikeln für euch zusammengestellt. Werft dazu einen Blick auf unsere umfangreiche Themenseite zu The Division. Dort findet ihr auch unseren Test und zahlreiche weitere News zum MMO-Shooter von Massive und Ubisoft. Wie lange der Testserver laufen wird, ist übrigens noch nicht bekannt. Wie findet ihr die Änderungen und die doppelten Erfahrungspunkte am Wochenende? Hinterlasst uns eine Nachricht in den Comments!