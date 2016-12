The Division: ​Details zu Update 1.6 und Termin für PS4-Pro-Patch

Im neuesten, gestern Abend via Twitch ausgestrahlten "State of the Game"-Stream hat sich Massive Entertainment wie üblich dazu geäußert, wie es mit The Division weitergeht. Während sich die beiden letzten großen Updates in erster Linie dem PvE-Gameplay widmeten, soll der kommende Patch 1.6 das Spielerlebnis in der Dark Zone verbessern. Vor allem soll die gewaltige Lücke zwischen den Stärken der einzelnen Spieler geschlossen, oder zumindest verkleinert werden. Viele schlechter ausgestattete Agenten wagen sich seit Längeren überhaupt nicht mehr in die Dark Zone, da sie sich chancenlos wähnen. Dieser Missstand soll behoben werden. Wie Massive dieses Balancing-Problem allerdings genau aus der Welt schaffen will, wurde nicht erläutert.

Des weiteren führt The Division - Patch 1.6 Ranglisten in der Dark Zone ein, wöchentliche und monatliche. Beim Betreten des PvP-Bereichs wird künftig neben dem Händler eingeblendet, wo sich jeder Spieler weltweit einsortiert. Die Platzierung hängt von Dingen wie Kills, gesammelten Nachschublieferungen und überlebten Menschenjagden ab. Wer es in die oberen Regionen schafft, erhält Belohnungen aus einer neuen Sorte von versiegelten Behältern. Über deren Inhalt ist noch nichts bekannt. Einen Termin hat das Update noch nicht. Völlig klar hingegen ist, wann The Division die versprochenen PS4-Pro-Optimierungen verpasst bekommt. Der entsprechende Patch wird ab 20. Dezember zum Download bereit stehen. Am selben Tag erscheint auch der Überleben-DLC für Sonys Heimkonsole. Alle weiteren News, Infos und natürlich den Test findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu The Division.

Quelle: Massive via MyDivision.net