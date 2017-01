The Division: Spieldateien enthüllen größere Dark Zone und Domination-Modus

Im November des vergangenen Jahres wurde Patch 1.5 für alle Plattformen von Ubisofts The Division veröffentlicht. Fleißige Dataminer haben wieder die Spieldateien genauer durchsucht und sind auf einige interessante Dinge gestoßen. Demnach könnte in kommenden Updates eine Erweiterung der Dark Zone anstehen. Bereits zum Launch im März 2016 sprach Entwickler Massive Entertainment über die Möglichkeit die Dark Zone in Richtung Norden zum Central Park hin zu erweitern. Gefundene NPC-Dialoge deuten nun darauf hin, dass eine entsprechende Vergrößerung tatsächlich erscheinen könnte. Ein NPC mit dem Namen Kekich soll dabei in einer neuen Operationsbasis zu finden sein. Bisherige DLCs haben The Division nur um neue Inhalte erweitert - eine Erweiterung der Spielkarte gab es bislang nicht.

Darüber hinaus wurden weitere Hinweise auf einen möglichen PvP-Modus mit dem Namen Domination (Vorherrschaft) gefunden. Verschiedene Audio-Dateien deuten auf eine zeitliche Begrenzung des Spiel-Modus hin. Weitere Dateien enthalten vorgesehene Bestenlisten und entsprechende Belohnungen für Spieler. Auch spezielle Dark-Zone-Events mit erhöhten Kontaminationsstufen oder sehr starken NPC-Gegnern konnten in den Spieldateien gefunden werden. Wann und ob diese Neuerungen zum Shooter hinzugefügt werden ist noch nicht bekannt. Weitere Meldungen zu The Division findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Reddit