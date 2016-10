The Division: 40 Minuten mit Update 1.4 - die Wende zum Guten?

Bewahrt das seit gestern zum Download bereitstehende Update 1.4 The Division vor dem endgültigen Absturz in die Bedeutungslosigkeit? Dieser Frage sind wir in einem langes Let's Play nachgegangen. In den über 40 Minuten Laufzeit gehen wir den tatsächlich zahllosen Neuerungen und Änderungen auf den Grund. Ubisoft und Massive Entertainment haben gewaltige Anstrengungen unternommen, Update 1.4 auf den Weg zu bringen. Sogar eigene Testserver wurden aufgesetzt, der letzte DLC The Final Stand auf Anfang des kommenden Jahres verschoben.

Ubi und Massive sahen sich im August zu diesem radikalen Schritt gezwungen, da man eingestehen musste, die seit Release (März 2016) bestehenden Probleme von The Division anderweitig nicht in den Griff zu bekommen. Ganz im Gegenteil, seien diese mit jedem kleineren und größeren Update nur noch stärker zutage getreten. Man darf gespannt sein, ob mit Update 1.4 das Runder tatsächlich noch herumgerissen werden kann und die Spielerzahlen wieder steigen. Einen Überblick über zumindest einige der Neuerungen verschafft euch diese Meldung zu The Division. Die kompletten Patch Notes gibt's unter dem Quellenlink.

Quelle: Ubisoft