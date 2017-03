The Division: das 2. Jahr - kostenlose Erweiterungen & mehr

The Division feiert am heutigen 8. März seinen ersten Geburtstag. Nach ausgesprochen holprigem Start mit zahllosen technischen Problemen läuft das Online-Action-Rollenspiel inzwischen weitestgehend rund. Auch die Spielerzahlen haben sich stabilisiert, wenn wohl auch auf eher niedrigem Niveau. Um das Momentum nicht zu verlieren, wird Ubisoft den Support für The Division auch im zweiten Jahr fortsetzen.

Ein weiterer Season-Pass für The Division, wie etwa im Fall von Rainbow Six: Siege (ebenfalls Ubisoft), scheint aber nicht geplant zu sein. Wie Julian Gerighty von Entwickler Massive Entertainment die Kollegen von Gamerant nämlich wissen ließ, sollen in den kommenden zwölf Monaten zwei kostenlose DLCs für The Division erscheinen. Nummer 1 soll ab Sommer verfügbar sein, und unter anderem neue Events ergänzen. Nummer 2 hat noch keinen Termin.

Bereits im Zeitraum vor den beiden Erweiterungen sollen per Patch die lange ersehnten Loadouts ihren Weg ins Spiel finden und außerdem eine Art Achievement-System. Details hierzu erfahren wir sehr wahrscheinlich schon heute, während eines Livestreams ab 18 Uhr deutscher Zeit. Alle weiteren News, Infos sowie natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu The Division.

