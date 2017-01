The Division: Oscar-Gewinner Stephan Gaghan führt Regie beim Film

Fans des Online-Actionspiels The Division dürfen sich auf eine interessante Verfilmung einstellen. Denn der Oscar-Gewinner Stephan Gaghan wird laut einer Pressemeldung von Ubisoft im kommenden Kinofilm Regie führen und das Drehbuch schreiben.

"Wir sind sehr gespannt darauf, dem Publikum auf der ganzen Welt Stephens einzigartige Vision des Spiels zu präsentieren", sagt Gérard Guillemot, Geschäftsführer von Ubisoft Motion Pictures.

"Wir können es kaum abwarten, wie Stephens außergewöhnliche Leidenschaft und sein Talent die erstaunliche Welt von The Division zum Leben zu erwecken", ergänzt Matt Phelps, Vizepräsident und Head of Development bei Ubisoft Motion Pictures.

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ubisoft Motion Pictures und dem Team bei Massive Entertainment. Zusammen werden wir The Division auf die Leinwand bringen. Dafür arbeite ich mit großartigen und außergewöhnlich kreativen Leuten zusammen, die ebenfalls dazu bereit sind, Risiken einzugehen", sagt Regisseur und Drehbuchautor Stephen Gaghan. "Das Spiel war hauptsächlich aufgrund seiner eigens kreierten visuellen Landschaft ein großer Erfolg. Es handelt sich um die Vision eines Manhattans, das sich inmitten einer Apokalypse befindet. Sie ist umfassend, wunderbar seltsam, trotzdem vertraut und steckt voller Möglichkeiten. Außerdem ist es ungewöhnlich, an einem so frühen Punkt in der Entwic klung des Films bereits die Möglichkeit zu bekommen, mit Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal zusammenzuarbeiten. Wir haben alle das Gefühl, dass die Story, die Ubisoft erschaffen hat, relevanter denn je ist."

Stephan Gaghan konnte den Oscar für sein Drehbuch zum Film Traffic gewinnen und seine Arbeit für den Streifen Syriana wurde für den Oscar nominiert. Noch in diesem Monat wird sein neuestes Werk Gold in die Kinos kommen, bei dem er Regie führte. Die Hauptrollen in der Verfilmung von The Division übernehmen Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal.