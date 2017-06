The Darwin Project: ​Die Alternative zu Battlegrounds im Trailer

Scavengers Studio heißt der Entwickler von The Darwin Project. Das Team ist ansässig in Montreal und präsentierte auf der E3 sein Debüt-Spiel The Darwin Project. Das Last-Man-Standing-Multiplayerspiel sieht in der Demo bereits recht schick aus. In einer verschneiten Waldlandschaft geht es dort durchaus brutal zur Sache.

Der Cartoon-Style erinnert dabei an Spiele wie Team Fortress. Das Spiel soll im Herbst 2017 erscheinen und zielt offensichtlich auf den rasant wachsenden eSports-Markt ab. Zumindest lässt der euphorische Kommentator auf dem Trailer keine Zweifel daran aufkommen, wohin die Reise gehen soll.



Quelle: pcgamesn