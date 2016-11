The Crew: ​10 Millionen Spieler-Marke geknackt

10 Millionen Spieler für The Crew sind eine Hausnummer. Darauf kann Ubisoft stolz sein und zeigt dies auch anhand einer Infografik, die viele interessante und teils auch lustige Details zum Rennspiel darstellt.

Dazu gehört beispielsweise, dass es 100 Millionen Verfolgungsjagden kam oder, dass 15 Millionen Fotos gemacht wurden.

The Crew feiert 10 Millionen Spieler. (2) Quelle: Ubisoft

Außerdem erklärte Ubisoft, dass die zweite große Erweiterung des Spiels "Calling All Units" am 29. November für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen wird. Außerdem erscheint zeitgleich eine Ultimate Edition, welche das Hauptspiel, die Erweiterung The Crew Wild Run, die brandneue Erweiterung The Crew Calling All Units sowie die Fahrzeuge des Season Pass mit den Anpassungsmöglichkeiten enthält.

Fans des Rennspiels The Crew dürfen sich also auf einen interessanten Herbst und Winder freuen.